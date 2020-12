Trentino, Covid-19: le misure per il periodo natalizio

Il nuovo Dpcm (Decreto del presidente del Consiglio dei ministri) 3 dicembre, con le specifiche restrizioni su giorni e attività è stato emanato. Sono vietati gli spostamenti fra Comuni nelle giornate di Natale, Santo Stefano e del primo gennaio, coprifuoco confermato dalle 22 alle 5 e a Capodanno dalle 22 alle 7.

Le scuole, con lezioni in presenza, e gli impianti sciistici riapriranno dal 7 gennaio. Le misure nazionali sono state recepite venerdì 4 dicembre attraverso una nuova ordinanza, la numero 59, firmata dal presidente della Provincia, Maurizio Fugatti che intervenendo in Consiglio provinciale nel pomeriggio ha confermato che il Trentino resta in zona gialla.

Ordinanza n. 59 del 4 dicembre 2020-2