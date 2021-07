Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, in arrivo investimenti per oltre 200 milioni di euro

Il presidente Fugatti incontra il ministro Giovannini: in Trentino le gare di salto con gli sci, combinata nordica, sci di fondo e pattinaggio di velocità

Il Trentino investirà 207 milioni di euro (tra fondi nazionali e provinciali) per impianti sportivi, opere stradali e infrastrutturali, in vista dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Tante infatti le discipline olimpiche che saranno ospitate in Trentino: il salto con gli sci e la combinata nordica (Predazzo), lo sci di fondo (Tesero), il pattinaggio di velocità (Baselga del Piné).

Per fare il punto della situazione sull'avanzamento delle opere, c'è stato un tavolo istituzionale martedì mattina a Roma, con il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini e il viceministro Alessandro Morelli. Presente il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti, assieme ai rappresentanti degli altri territori coinvolti, le Regioni Lombardia e Veneto, la Provincia autonoma di Bolzano (dove si terrano le gare di biathlon) e i Comuni interessati.

“È stato un incontro importante - ha detto Fugatti - nel quale si è fatto il punto organizzativo sullo stato dell’arte su tutti gli investimenti che ci sono sul tema Olimpiadi nei vari territori. Come Trentino, la mole di investimenti sia nazionali che provinciali ammonta a circa 207 milioni di euro, tra opere legate agli impianti sportivi e opere stradali e infrastrutturali".

"Il ministro Giovannini - ha aggiunto il presidente della Pat - ha voluto condurre un approfondimento sullo stato dell’arte, sulla capacità dei territori di mettere a terra questi investimenti. Inoltre, non ha chiuso alla possibilità che nei prossimi mesi, da qui alla prossima manovra finanziaria nazionale, vengano destinate ulteriori risorse per i territori che ospiteranno le Olimpiadi 2026”.