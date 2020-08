Elezioni comunali a Trento: presentati 8 candidati sindaco e 19 liste

Otto candidati sindaco per le elecioni comunali 2020 a Trento. Ora è ufficiale: i termini per la presentazione delle liste sono scaduti l'11 agosto a mezzogiorno. Le elezioni si terranno il 20 e 21 settembre.

I candidati sindaco, in ordine di presentazione alla Segreteria generale del Comune di Trento, sono Franco Ianeselli per il centrosinistra, Giuliano Pantano con Rifondazione Comunista, Silvia Zanetti con Si può fare!, Filippo Degasperi con Onda Civica, Andrea Merler per il centrodestra, Marcello Carli con tre liste di centro, Carmen Martini per il M5S e Franco Bruno con La Catena.

Ecco quali liste sostengono gli 8 candidati

Le liste di candidati al Consiglio comunale sono 19, di cui sette a sostegno di Ianeselli, quattro per Merler, tre per Carli, mentre gli altri candidati sindaco sono sostenuti da una lista ciascuno. Ecco le liste.

Liste a sostegno di Franco Ianeselli: Insieme per Trento, Europa Verde Trento, Pd-Psi, Trento Viva, Azione Unione, Trento Futura, Patt

Liste a sostegno di Andrea Merler: Lega Salvini Trento, Trento Unita, Fratelli d'Italia A.N., Forza Italia

Liste a sostegno di Marcello Carli: Agire per il Trentino, Rinascimento Trento, Udc

Lista a sostegno di Giuliano Pantano: Rifondazione Comunista - Altra Trento

Lista a sostegno di Silvia Zanetti: Si può fare!

Lista a sostegno di Filippo Degasperi: Onda Civica Trentino

Lista a sostegno di Carmen Martini: Movimento Cinque Stelle

Lista a sostegno di Franco Bruno: La Catena

Si vota anche nelle Circoscrizioni

Il 20 e 21 settembre si voterà anche per il rinnovo dei Consigli circoscrizinali della città. Sono 150 le liste presentate alla Segreteria generale del Comune: 14 per la Circoscrizione di Gardolo, 11 per quella di Meano, 12 per il Bondone, 6 per Sardagna, 12 per Ravina Romagnano, 15 per l’Argentario, 12 per Povo, 12 per Mattarello, 11 per Villazzano, 15 per l’Oltrefersina, 14 per San Giuseppe Santa Chiara e infine 16 liste per la Circoscrizione Centro Storico Piedicastello. La documentazione relativa alle candidature a sindaco e alle liste viene ora trasmessa all’ufficio elettorale del Comune.