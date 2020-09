Comunali Trento, ricerca di investitori, mobilità sostenibile e associazionismo. Tre candidati espongono i loro obiettivi

Meno di due settimane a quello che sarà il nuovo capitolo di Trento. Dopo dieci anni la città andrà al voto il 20 e il 21 settembre anche per scegliere un nuovo sindaco. Alessandro Andreatta, dopo una carriera amministrativa canonica, entrando da consigliere e scalando le varie posizioni, dal 2009 è stato eletto sindaco di Trento e poi riconfermato nel 2015. La corsa al ruolo di primo cittadino è contesa tra otto candidati, sostenuti da 19 liste.

Carmen Martini

Il Movimento Cinque Stelle candida una donna, Carmen Martini il cui slogan è: «Trento a cinque stelle con l'unico vero obiettivo: il bene dei cittadini». Nata a Cles nel 1961, Martini è una ragioniera, impiegata nel mondo della contabilità da oltre trent'anni e da in po' di tempo interessata alla politica del suo paese. «Sono entrata in politica 3 anni fa, perché con umiltà so di poter fare qualcosa anche io - racconta Martini -. C'è tanta confusione ora tra chi la spara più alta, ma abbiamo molte cose da sistemare». È stato il gruppo trentino a puntare su di lei, a volerla come candidata alla posizione di sindaco per, almeno, i prossimi 5 anni. La sua lista è formata da 30 persone e tanti altri cittadini sostengono la sua scalata alla vetta.

Silvia Zanetti

L'avvocato e fondatrice dell'accademia delle Belle Arti Silvia Zanetti è la candidata al ruolo di sindaco per la lista «Si può fare!». Classe 1980, Zanetti è entrata in politica al fianco del compianto Rodolfo Borga, fondatore di «Civica Trentina». La sua prima campagna elettorale l'ha vista impegnata con questa lista nel 2015. Tre anni dopo ha corso alle provinciali sempre con Borga, lista che si è poi sciolta con la sua scomparsa. A febbraio del 2020 la scalata, con la nascita di una lista «a tre anime: civica, popolare e autonomista - afferma Zanetti -. Il nostro impegno è riportare il cittadino al centro dell'attenzione della politica». Un passo importante per questa giovane donna in carriera che vuole rivoluzionare la sua città, ripartendo da «sicurezza e mobilità».

Andrea Merler

Continua l'impegno dell'avvocato Andrea Merler che insieme alla sua lista e appoggiato da una coalizione di centro destra, si pone in «continuità amministrativa» per queste nuove elezioni comunali. Giovanissimo, ma non nuovo della politica, Merler è entrato in politica a 21 anni, come consigliere di Circoscrizione e ora che ne ha 37, ha deciso di candidarsi come sindaco. «Credo che spetti ai trenta-quarantenni di oggi governare» afferma ricordando la strada che ha percorso negli ultimi 15 anni e con lo sguardo proiettato al futuro. La sua lista Merler sindaco è appoggiata dalla coalizione tra Lega Salvini, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Merler punta sulle opere, ad attrarre investitori per lo sviluppo della sua città che attualmente ritiene «un po' bloccata».

