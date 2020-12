Bisesti non è più segretario della Lega in Trentino: nominato l'onorevole Binelli

Liquidate inizialmente come "invenzioni dei giornali" le notizie sulla rimozione di Mirko Bisesti da segretario provinciale della Lega Salvini sono state confermate. Dal 23 dicembre il giovane rappresentante del Carroccio trentino, e assessore all'istruzione, non è più segretario del partito a Trento.

L'elezione avvenne il 27 maggio 2018. Lo ricorda lo stesso Bisesti in un post. "Da allora, mi sembra un secolo fa, tanti successi e tanti chilometri, tanto lavoro con molte soddisfazioni umane e politiche ma anche errori e sconfitte dalle quali comunque ho appreso una grande lezione di vita" scrive.

Il suo successore non è stato deciso con un'elezione ma direttamente dai vertici nazionali del partito. Si tratta di Diego Binelli, di Pinzolo, "roccaforte" di Salvini. L'onorevole guiderà dunque il partito in Trentino. Non è dato sapere quale sarà l'incarico per Bisesti che però assicura: "ritorniamo subito al lavoro, c'è tanto da fare".

"Ringrazio di cuore Matteo Salvini per la fiducia in me riposta, molte battaglie ancora ci attendono ed il sottoscritto sarà al Tuo fianco - scrive Binelli si Facebook -. Sarà un percorso impegnativo, ne sono pienamente consapevole, ma metterò tutta la mia passione al servizio della Lega per non deludere le grandi aspettative che sento esserci".