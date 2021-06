Torna il caldo in Trentino: in arrivo massime oltre i 35°

Caldo con temperature massime fino a 35° su tutto il Trentono. E' quanto si attende nei prossimi giorni, stando al bollettino probabilistico di Meteotrentino, l'ente ufficiale della Provincia autonoma di Trento per le previsioni meteorologiche. Venerdì 25 giugno sono previsti gli ultimi possibili rovesci e temporali, specialmente in serata, poi a partire dal weekend di sabato 26 e domenica 27 giugno, il tempo sarà stabile con prevalenza di cielo soleggiato. Nel finesettimana le temperature saranno in rialzo con massime attorno ai 31°-33°. Il caldo intenso arriverà a partire da lunedì 28 gugno con un ulteriore aumento dei valori massimi e minime che difficilmente scenderanno sotto i 20°, anche di notte.