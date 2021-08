Meteo, dopo il picco di ferragosto tornano pioggia e vento

Weekend di ferragosto all'insegna del bel tempo, come già ampiamente previsto. Sono attese temperature di circa 35 gradi nel fondovalle, circa 5 gradi in più rispetto alla media del periodo, accompagnate da nottate tropicali intorno ai 20 gradi.

Basterà aspettare lunedì per un cambio repentino: secondo quanto riporta Metrotrentino, già dall'inizio della settimana sono attese precipitazioni anche a carattere temporalesco, con temperature in netto calo. Il tempo instabile, con pioggia e possibili grandinate, dovrebbe durare per tutta la prossima settimana.

Per quanto riguarda le temperature, a partire da martedì non si dovrebbe più tornare sopra i 30 gradi, con Trento al momento prevista a quota 29.