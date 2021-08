Meteo, ancora caldo record al centro e al sud. In Trentino punte di 35-36 gradi nel weekend

Quella di oggi sarà un’altra giornata opprimente dal punto di vista del caldo. Come riporta Today, citando gli esperti di 3Bmeteo, al centro-sud le temperature dovrebbero mantenersi stazionarie, mentre la colonnina di mercurio salirà ancora al nord. Nello specifico, si raggiungeranno punte di 44-45°C in Sicilia, 43°C in Sardegna, 42°C in Calabria, 40°C in Campania, Puglia e Basilicata.

Solo a partire da giovedì è attesa una breve tregua con le temperature che caleranno di qualche grado, anche se il caldo sarà ancora intenso. In Sicilia e Sardegna il modesto calo termico arriverà solo venerdì. Ma si tratta di qualche grado su temperature che sono comunque di circa 10 gradi superiori alla media del periodo. Insomma non si può parlare di una vera e propria inversione di tendenza.

Quanto alla giornata di oggi, mercoledì 11 agosto 2021, secondo il ministero della Salute sono otto le città da bollino rosso. Si tratta di Bari, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. In altre nove città l’allerta caldo è invece arancione. Domani alle città in rosso si aggiungeranno anche Bologna e Trieste.

La situazione in Trentino

Situazione solo leggermente diversa in Trentino, dove il caldo si farà comunque sentire, anche se con picchi meno pronunciati. Per la giornata di mercoledì è previsto tempo soleggiato su tutta la provincia, senza escludere la possibilità di brevi rovesci in serata in montagna. Temperature sopra la media e caldo anche giovedì. Andando verso il weekend ci aspettano giornate di sole con qualche annuvolamento sparso. Trento, Rovereto, Riva del Garda e Borgo Valsugana le città con le temperature più alte: attese in questi casi punte fino a 35-36 gradi.