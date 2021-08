Un altro fine settimana di maltempo e interventi. Le previsioni

Nella notte tra sabato 31 luglio e domenica 1° agosto, in alcune zone, è stata segnalata anche la grandine

Il mese di luglio si è chiuso con il maltempo in Trentino, nella notte tra sabato e domenica sono arrivate anche diverse segnalazioni a TrentoToday da parte dei lettori. Nella notte tra sabato 31 luglio e domenica 1° agosto, in alcune zone, è stata segnalata anche la grandine, con chicchi grandi come una pallina da ping-pong.

In Alto Adige gli interventi dei vigili del fuoco per cercare di arginare i danni e gli allagamenti che si sono verificati anche l'ultimo giorno di luglio, sono stati diversi.

Le previsioni

Meteotrentino, domenica 1° agosto, prevede rovesci e temporali, ancora localmente intensi, che si alterneranno a intervalli asciutti e qualche schiarita. "Incertezza sul transito del fronte da nord e il successivo esaurirsi dei fenomeni: alcuni modelli lo vedono ancora nelle ore centrali della giornata, altri nel tardo pomeriggio" si legge sul sito. Inversione di rotta per lunedì 2 agosto, dovrebbe tornare il sole, mentre nel resto della settimana si alterneranno intervalli più soleggiati a periodi in cui rovesci e temporali saranno più probabili.