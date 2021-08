Sempre più mountain bike tra Pinetano e Val di Cembra: in arrivo otto nuovi tour

Otto percorsi per mountain bike, per un totale di poco meno di 200 chilometri, il 70% circa su strade forestali esistenti e il rimanente su sentieri e strade asfaltate: è la “Piné Hike&Bike”, la proposta per poter transitare su tutti i punti di maggior interesse attrattivo e turistico che offrono l’Altopiano di Pinè e la Valle di Cembra, come il Cros del Cuc, le Piramidi di Segonzano, Bellavista, il santuario della Madonna dell’Aiuto, Castel Belvedere, Malga Vasoni Alti, Costalta.

Il progetto, che vede la collaborazione fra il Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Pat (Sova), i comuni di Baselga, Bedollo, Segonzano, Sover e Valfloriana e l’Apt Pinè-Cembra, è stato presentato giovedì 19 agosto all’esterno dell’Ice Rink di Baselga di Piné, alla presenza dell’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli.

L'assessore ha evidenziato come il progetto valorizzi le bellezze del territorio e punti a promuovere un settore del turismo in continua crescita, quello appunto che vede sempre più persone organizzare ferie e momenti di svago in Trentino in sella a mountain bike e biciclette elettriche.

Al centro del progetto, tra i vari punti di interesse, lo Stadio del ghiaccio di Baselga, la struttura che dovrà diventare il fulcro delle Olimpiadi invernali 2026 e che nel piano di ristrutturazione prevede alcuni locali destinati ai fruitori della bicicletta, con spogliatoi, docce e un’area dedicata alle necessità delle due ruote.

I lavori di sistemazione dei percorsi sono minimi e i tracciati, rilevati con Gps e destinati ad essere tabellati secondo le norme provinciali e a confluire in una cartina turistica fornita di Qr code per una consultazione multimediale, sono stati studiati attentamente avvalendosi anche di accompagnatori professionisti del posto, riuscendo così a proporre varie tipologie di difficoltà, adatte sia ad esperti e meno esperti.

Tutti i percorsi sono ad anello, con partenza e arrivo nei due luoghi dedicati allo sport dell’Altopiano, ovvero lo Stadio del ghiaccio per Baselga e la Cittadella dello Sport a Centrale di Bedollo, luoghi forniti di ampi parcheggi dove sarà possibile lasciare la macchina e salire in bicicletta. I lavori per realizzare i diversi tour partiranno durante la prossima primavera, e i percorsi saranno fruibili per l'estate 2022.

I percorsi