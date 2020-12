L'ibis eremita torna in Trentino: questa volta la foto nella neve è spettacolare

Una nuova visita, questa volta "natalizia", dell'Ibis eremita in Trentino. Il raro uccello che da qualche anno a questa parte è tornato a farsi vedere in Italia, e in Trentino, è stato fotografato in una splendida ed inedita cornice bianca nei dintorni di Borgo Valsugana.

Le splendide foto di Sabrina Giotto sono state diffuse su Facebook dalla Rete di Riserve del Fiume Brenta, che monitora gli esemplari di passaggio in Valsugana verso la laguna di Orbetello, area protetta luogo di svernamento per questa rarissima specie.

"Gli esemplari sono monitorati costantemente dai responsabili del progetto Life - Reason for Hope, e questo ci consente di dire che l'Ibis eremita temporaneamente "ospitato" dalla nostra Rete di Riserve risponde al nome di Agada", scrive su Facebook la Rete di Riserve.

Due anni fa alcuni esemplari erano stati fotografati addirittura a Trento, dove un residente si era ritrovato un ibis sul balcone di casa. Era fine novembre ed anche in quel caso gli ibis erano in volo tra Austria e Toscana. In quel caso l'esemplare in questione si chiamava Lancillotto.