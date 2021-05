Gran finale per "Gemme di gusto", il 5 e 6 giugno chiude la kermesse

Dopo aver attraversato idealmente tutto il Trentino, con svariate proposte per tutti i gusti, Gemme di gusto si chiude il prossimo weekend con 6 iniziative tutte da gustare. Il primo appuntamento è in programma venerdì 4 giugno, a partire dalle 10.00, presso Mas dei Chini, con Inkino Trekking (link): giornata in campagna per scoprire le colline vitate, guidate da un accompagnatore che illustrerà i segreti dei vini aziendali, seguita da un pranzo al maso con, tra l’altro, una selezione di prodotti di Latte Trento, Agraria Riva del Garda, Caseificio degli Altipiani e del Vezzena e Trota Oro in abbinata ai vini della cantina. Il tutto si concluderà con un pomeriggio di relax tra i filari. La quota di partecipazione è di 60 euro a persona; 30 euro per bambini e ragazzi fino a 14 anni. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 3 giugno contattando Mas dei Chini al numero 0461 821513 o scrivendo a info@masdeichini.it.

Venerdì 4 e sabato 5 giugno, è in programma La merenda del cuore (link), a partire dalle ore 15.00 presso il Quartiere de Le Albere di Trento: dopo aver ritirato una golosa merenda presso Dolcemente Marzari, gli ospiti potranno spostarsi nel parco adiacente e gustare le dolcezze di Pasticceria Marzari, realizzate con i prodotti di Ca’ dei Baghi e Birrificio degli Arimanni, abbinati a dei curiosi giochi. La quota di partecipazione è di 12 o 15 euro a seconda della soluzione pic-nic scelta. Prenotazione consigliata contattando Dolcemente Marzari al numero 0461 036036 o scrivendo a info@dolcementemarzari.it.

Sabato 5 giugno, inoltre, la Valle di Cembra apre le sue “porte” con Taste&Walk tra porfidi e vigneti (link): a partire dalle 9.30 si camminerà infatti per 5,5 km alla scoperta del centro storico del borgo di Cembra e del territorio circostante passeggiando tra i terrazzamenti vitati. Nel corso della giornata, gli ospiti potranno visitare una cantina del territorio zona tra Cembra cantina di montagna, Società Agricola F.lli Pelz, Zanotelli, raggiungere a piedi Macelleria Gastronomia Zanotelli per ricevere tutto il nécessaire per uno sfizioso pic-nic da gustare in mezzo alla natura presso l’Agriturismo Maso Besleri, dove avranno la possibilità di visitare anche l’acetaia di Azienda Agricola Pojer e Sandri. La quota di partecipazione è di 42 euro a persona. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 2 giugno contattando la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino al numero 0461 921863 o scrivendo a info@stradavinotrentino.com.

Un tour, quest’ultimo, che fa parte anche delle Esperienze di gusto (link), nuova proposta della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino raccontata anche in un video dedicato, bit.ly/tastewalk, per offrire allo spettatore alcune suggestioni rispetto alle tante attività che si possono vivere sul territorio.

Alle 10.30, presso Madonna delle Vittorie di Arco, torna invece Spirito di primavera (link), visita guidata in cantina alla scoperta dello Chardonnay con pranzo finale, dove i prodotti Trota Oro incontreranno le varie espressioni di questo vitigno, sia in versione ferma che Trentodoc, e conclusione con una grappa di Distilleria Marzadro. La quota di partecipazione è di 45 euro a persona. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 4 giugno contattando Madonna delle Vittorie al numero 0464 505542 o scrivendo a info@madonnadellevittorie.com.

Nel pomeriggio, invece, ci si sposta in Valsugana con Passeggiata tra i vigneti di Serso (link): dalle 15.30 alle 18.30 è infatti in programma un percorso tra vigneti e boschi alla scoperta del Blanc de Sers e della natura circostante, guidati da un’accompagnatrice esperta di territorio. In conclusione, degustazione dei vini di Cantine Monfort qui prodotti in abbinamento ad appetizer food preparati con eccellenze di Azienda Agricola Le Mandre e altre realtà locali, come l’Associazione Antichi Vitigni della Valsugana. La quota di partecipazione è di 40 euro a persona; 15 per bambini e ragazzi dai 9 ai 18 anni; gratuito sotto i 9 anni. Prenotazione obblogatoria entro martedì 1 giugno contattando Cantine Monfort via mail all’indirizzo info@cantinemonfort.it.

Sabato 5 e domenica 6 giungo, presso Mas dei Chini a Martignano di Trento, dalle ore 10.00, si svolge anche Pic-nic vivi la vigna (link): agli ospiti verrà consegnato un goloso e ricco cesto da pic-nic con golosità a base di prodotti di: Latte Trento, Trota Oro, Agraria Riva del Garda, Caseificio degli Altipiani e del Vezzena, un colorato plaid, e una bottiglia di vino ogni due persone da ritirare al Maso, per poi partire alla volta del vigneto a cercare l’angolino giusto per una pausa perfetta di relax da cui godersi un panorama mozzafiato. La quota di partecipazione è di 35 euro a persona; 20 per bambini fino a 12 anni. Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente alla data scelta contattando Mas dei Chini al numero 0461 821513 o scrivendo a info@masdeichini.it.

Info prenotazioni, prezzi e dettagli percorsi disponibili ai link indicati. Per rimanere aggiornati sul programma (sono possibili modifiche per adattarlo al meglio alla situazione e alle normative) consultare la pagina dedicata sul sito web, www.tastetrentino.it/ gemmedigusto, e iscriversi alla newsletter per ricevere la brochure sfogliabile online.

Gemme di gusto è una rassegna che fa parte delle manifestazioni enologiche provinciali ed è organizzata in collaborazione con il Consorzio La Trentina, che omaggerà gli ospiti di alcune iniziative delle sue mele, e il supporto di Comune di Trento, Comunità di Valle Alta Valsugana Bersntol, Comunità della Valle dei Laghi, BIM Sarca.

#gemmedigusto #trentinowinefest #stradavinotrentino