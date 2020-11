Ted X Trento, edizione "io resto a casa"

Sabato prossimo, 14 novembre dalle 16.30 per la prima volta in diretta telematica torna l’appuntamento con gli spunti e la riflessione di TEDx, promosso in collaborazione con l’Università di Trento.

Cristina Rigutto, Libertario Demi, Francesca Gino, Simone Pedretti, Caterina Mainero e Massimo De Donno: tre relatori e tre relatrici per un’ottava edizione da seguire da casa, collegandosi gratuitamente ai canali facebook, youtube e sul sito di TEDxTrento Trento,

Sono già centinaia le iscrizioni per la nuova edizione di TEDxTrento, che si terrà quest’anno in una speciale “home edition”, comodamente collegati da casa. Lo spostamento online di questa ottava edizione non ha scoraggiato l’entusiasmo di tanti che si sono già registrati per partecipare sabato prossimo alla manifestazione che si aprirà alle 16:30 in diretta sui canali Facebook, Youtube e sul sito: https://tedxtrento.com/

Sei relatori - tre uomini e tre donne - si alterneranno sul bollo rosso virtuale di TEDxTrento per condividere idee, ricerca, spunti e riflessioni che sono alla base di ogni evento TEDx.

L’evento terminerà alle 19 circa. Collegarsi è gratuito e aperto a tutti ma è gradita la registrazione su eventbrite (link sul sito TEDxTrento o nella pagina Facebook dedicata all’evento).

Ecco i relatori e le relatrici di questa edizione.

Cristina Rigutto, Social Media Editor della pubblicazione Public Understanding of Science e coordinatrice del Master in Comunicazione della Scienza e dell’Innovazione dell’Università di Trento parlerà di fake news.

Libertario Demi, ricercatore al Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione dell'Università di Trento e direttore di ULTRa (Ultrasound Lab Trento) che interverrà sulle applicazioni di imaging medicale delle tecnologie a ultrasuoni. Francesca Gino, professoressa alla Harvard Business School e consulente di comunicazione spiegherà il ruolo del mediatore culturale e l’importanza di saper ascoltare.

Simone Pedretti, imprenditore e vicepresidente degli industriali e dirigenti UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) e presidente del gruppo giovani tratterà dell’emergenza come “acceleratore etico”. Caterina Mainero, professoressa associata di Radiologia alla Harvard Medical School e direttrice della ricerca sulla sclerosi multipla all'Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging del Massachusetts General Hospital di Boston illustrerà i nuovi sviluppi tecnici nell'imaging RM per studiare i disturbi neurologici, soprattutto malattie della sostanza bianca del sistema nervoso centrale, tra cui sclerosi multipla ed emicrania.

Massimo De Donno, esperto di apprendimento strategico, spiegherà come sia possibile riappropriarsi della propria intelligenza, migliorandone il potenziale.

Lo streaming dei vari interventi rimarrà disponibile fino alle ore 24 di sabato, mentre nei giorni successivi all’evento saranno resi disponibili sugli stessi canali online i singoli video degli interventi

L'evento è organizzato indipendentemente da TEDXTrento in collaborazione con l'Università di Trento