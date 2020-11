Economia della felicità: Sandro Formica online

Nell’epoca Covid 19, grazie all’Economia della Felicità di Sandro Formica, l’importanza del BenEssere interiore nei contesti organizzativi come la famiglia e l’azienda diventa protagonista dell’autorevole 9° Festival della Famiglia di Trento, che si svolgerà online dal 30 novembre al 4 dicembre, con il titolo “La società trasformata: verso un’economia della sostenibilità? Sfide e opportunità dopo la pandemia da Covid-19”. Appuntamento con Formica, Professore di Scienza del Sè presso la Florida International University, PH.D. e definito da Forbes Italia lo “Scienziato della Felicità”, giovedì 3 dicembre alle ore 14.00, con il workshop esperienziale online e in diretta Facebook “Economia della Felicità - Strumenti e pratiche per raggiungere e mantenere una Felicità sostenibile”.



Il Covid 19 ha accelerato l’interesse già da tempo diffuso verso la Felicità, che diventa finalmente a piano titolo nuova frontiera della sostenibilità e volano dell’economia del futuro. Da anni, infatti, la Felicità è oggetto di studio nelle Università più prestigiose del mondo, come Harvard e Yale. Organizzazioni e aziende stanno creando figure professionali, come il CHO - Chief Happiness Officer, che hanno il compito di accrescere la Felicità dei dipendenti e delle loro famiglie. Centinaia di ricerche scientifiche confermano che la Felicità aumenta la longevità, la salute, il successo, la produttività e la soddisfazione.



Nel suo incontro esperienziale, Formica spiegherà come poter applicare il suo modello unico per la Felicità sostenibile della Scienza del Sé, che riporta la centralità sull’Essere e la consapevolezza di Sé, declinato nei contesti organizzativi della famiglia e delle aziende come Economia della Felicità, in modo da renderle organizzazioni positive e coniugando così BenEssere e produttività, secondo il principio che è il primo a creare il secondo e non il contrario. Come tutti i workshop del Festival, anche questo seguirà il fil rouge dell’economia della saturazione, un concetto nuovo nato in seno alla Provincia autonoma di Trento proprio a seguito della pandemia, il quale prevede di sfruttare le risorse che esistono già sul territorio ma non sono ancora “sature”, per generare nuove opportunità e servizi per le famiglie, i cittadini e i turisti “a costo zero”, in un’ottica di innovazione.



A seguire Elga Corricelli ed Elisabetta Dallavalle, CHO - Chief Happiness Officers e Fondatrici di ELEhub, presenteranno azioni ed esperienze di trasformazione per accrescere il BenEssere dei lavoratori, secondo il modello Family Audit, certificazione gestita dalla Provincia autonoma di Trento, con cui le organizzazioni attestano il proprio impegno ad implementare politiche di conciliazione vita – lavoro.



Formica, seguendo il concetto di Felicità come competenza, ha ideato la Scienza del Sé, un modello trasformativo fondato sulla consapevolezza di sé come strumento per valorizzare l’unicità di ciascuno e costruire il futuro. Come? Scoprendo i propri bisogni, valori, talenti, imparando il linguaggio delle emozioni e usando l’immaginazione per allenare la creatività, applicando la comunicazione empatica per costruire relazioni, il tutto in allineamento con il proposito di vita. Si può così diventare un modello positivo che ispira la propria organizzazione, di qualunque natura sia, co-costruendo il BenEssere e generando un impatto positivo su tutto il sistema, creando così una vera Economia della Felicità.



“Sono orgoglioso di portare il mio contributo a questo Festival, che è un faro per la qualità della vita in Italia, puntando i riflettori sul BenEssere e la Felicità – ha dichiarato Sandro Formica – L'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 è la punta dell’iceberg di una crisi sistemica in cui economia, ambiente, politica sono interconnessi e che hanno accelerato il cambiamento verso un modello di sviluppo finalmente sostenibile. È necessario un paradigma economico nuovo rigenerativo, in cui la Felicità diventi il cuore e il motore di tale mutamento, a partire dalla conoscenza di sé, per trasformarsi in individui auto-consapevoli e leader generativi capaci di trovare la propria bussola interiore ed esprimere la propria unicità, producendo così un impatto positivo sul mondo”.

Gallery