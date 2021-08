Torna l'Oktoberfest trentino: questa volta in Lung'Adige San Nicolò

Trento incontra la Baviera: torna l'Oktoberfest trentino, dal 27 agosto al 12 settembre nella città capoluogo. Un'edizione 2021 particolarmente coraggiosa, dopo lo stop forzato dell'anno scorso. Immutati gli ingredienti che negli anni hanno fatto di questa festa uno dei "grandi eventi della città": l'atmosfera allegra e amichevole di una vera e propria birreria, i gustosi piatti tipici, il ricco programma di spettacoli e naturalmente la tipica birra bavarese.

La novità è tutta nella location, non più a Trento nord ma a due passi dalla città. Gli organizzatori in accordo con il Comune di Trento quest'anno hanno voluto avvicinarsi alla centro, allestendo i tendoni nell'area parcheggio di Lung'Adige San Nicolò. Le sorprese non finiscono qui: l'evento proseguirà fino al 26 settembre attraverso il gemellaggio con il BierFest di Verona.