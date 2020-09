Trento, Storie in rete: progetti e archivi digitali del Novecento: il convegno

In occasione dell’80° anniversario dell’inizio della seconda guerra mondiale, la Fondazione Museo storico del Trentino e l’Istituto Nazionale Ferruccio Parri di Milano propongono, mercoledì 30 settembre, un seminario di approfondimento sulla valorizzazione delle ricerche storiche attraverso gli strumenti digitali. L’iniziativa, dal titolo “Storie in rete: progetti e archivi digitali del Novecento”, si terrà a Trento all'interno dell'Officina dell'autonomia in via Zanella 1/A e potrà essere seguita anche online attraverso la piattaforma zoom. Il seminario si concluderà con la presentazione del volume “Musei e digitale fra ambizioni, competenze, obiettivi” di Maria Elena Colombo.

Il seminario di mercoledì 30 settembre a Trento intende riflettere sul rapporto tra le differenti tipologie di fonti e la loro resa online e sulle difficoltà che si incontrano nella costruzione di portali e database informatici. Più in generale, durante la giornata di studi ci si interrogherà su come la disciplina storica debba confrontarsi con gli sviluppi del web 2.0 a partire dalle nuove forme di condivisione, d’interazione e di partecipazione collettiva introdotte dalla storia pubblica digitale.



L'iniziativa si pone anche come punto di partenza per un approccio allargato e condiviso sul tema della Public History e sulle prospettive in ambito locale e nazionale, in maniera tale da disporre di un quadro complessivo delle ricerche presenti e future sempre aggiornato. Il seminario e la presentazione del libro si svolgeranno in presenza e in modalità online tramite la piattaforma. Per accedere alla sala è necessario prenotare scrivendo un’email a info@museostorico.it