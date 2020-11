Restiamo chiusi, Il Muse presenta i suoi eventi online

Dal 6 novembre 2020 il Museo delle Scienze e le sedi territoriali resteranno chiusi al pubblico fino a nuove disposizioni

In ottemperanza alle indicazioni ministeriali, il MUSE e le sue sedi territoriali (Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, Museo geologico delle Dolomiti di Predazzo, Palazzo delle Albere, Giardino Botanico Alpino Viote e Terrazza delle Stelle) resteranno chiusi a partire dal 6 novembre 2020. Anche la nuova mostra temporanea "Tree Time - Arte e scienza per una nuova alleanza con la natura" si prende una pausa.

La maggior parte degli eventi saranno trasferiti in modalità online. Da "MUSE Loop", la rassegna dedicata all'economia circolare (il 18 novembre con Simone Cristicchi e Luca Mori), a "Museo Amico" per la Giornata Internazionale dei diritti all’infanzia e all'adolescenza (20 novembre), dalla "Notte della ricercatori" con il fisico James Beacham (27 novembre) agli Incontri al museo per parlare di fauna.