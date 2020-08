Max Gazzè arriva in tour a Torbole

Max Gazzè torna in Trentino. L'appuntamento è a Torbole per il 28 agosto al Parco Colonia Pavese, ore 21



“Quello che la Musica può fare” non è soltanto il ritornello di una canzone, Gazzè scende in palco in un momento molto delicato per il settore dei live e lo fa accompagnato dalla sua band storica; nessuna formazione ridotta né di musicisti, né di crew tecnica e di produzione, tutti di nuovo sul palco per rilanciare la filiera della musica dal vivo.

La scaletta mescolerà i successi dei primi album ai brani più recenti e non mancheranno le sorprese, in un viaggio nella trasversalità, da sempre caratteristica fondamentale dell'artista.



Il concerto rispetterà tutte le disposizioni previste dal Decreto Ministeriale, garantendo al pubblico la partecipazione in tutta sicurezza.

Posti a sedere limitati.

Parcheggi comunali circostanti l'area dell'evento.

Evento organizzato da Sideout con la collaborazione di: Comune di Nago/Torbole sul Garda e Cassa Rurale Alto Garda.

PREVENDITA

Casse Rurali Trentine

Auditorium Santa Chiara | 0461 213834

Punti vendita primiallaprima (bit.ly/primiallaprima-puntivendita)

Punti vendita Ticketone (bit.ly/ticketone-puntivendita)



VENDITA ON LINE

Primiallaprima: bit.ly/MaxGazzè_Torbole

Ticketone: bit.ly/T1_MaxGazzè_Torbole