Il ritorno delle fiere in presenza: inaugurata l'edizione 2021 di Expo Riva Schuh

Tornano finalmente in presenza le fiere e le esposizioni. A segnare la ripartenza in Trentino è l'edizione 2021 di Expo Riva Schuh & Gardabags, inaugurata domenica 18 luglio, che proseguirà fino a martedì 20. Per sottolineare l'importanza del momento, il taglio del nastro è avvenuto alla presenza (in video) del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, insieme al presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, e alla sindaca di Riva del Garda Cristina Santi. Con loro anche il presidente e la direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini e Alessandra Albarelli.

Il Ministro Di Maio ha ribadito l’importanza dei settori calzaturiero e della pelletteria sottolineando che l’Italia è il terzo maggiore esportatore nel mondo e che, negli ultimi sei mesi, l’export è aumentato del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel suo intervento ha altresì evidenziato il ruolo del settore fieristico come leva per le dinamiche di internazionalizzazione proponendo le ambasciate italiane del mondo come “case delle imprese” a disposizione di organizzatori, aziende e istituzioni per raggiungere anche nuovi mercati.

Con questa nuova edizione Expo Riva Schuh & Gardabags conferma la sua essenza di hub innovativo e ibrido grazie alla sintesi felice tra fisico e digitale, capace non solo di valorizzare e promuovere il potenziale dei brand italiani ma anche di attrarre marchi da tutto il mondo, confermando il suo essere uno dei principali player dello sviluppo del sistema produttivo del Paese.

Anche il Presidente Fugatti e la sindaca Santi hanno ribadito il ruolo prioritario della kermesse, ringraziando l’organizzazione per aver realizzato una fiera internazionale in presenza, in piena sicurezza e in un piccolo territorio come quello Trentino, che in un periodo di grande difficoltà è riuscito a scommettere sul futuro e a trasformare la crisi in opportunità. Un esempio di questa intraprendenza è la proposta del Presidente Pellegrini di candidare Riva del Garda come sede, nel 2023, del Congresso Mondiale della Calzatura.

Il marketplace dedicato alla calzatura di volume, alla pelletteria e all’accessorio accoglierà, in presenza, oltre 400 espositori provenienti da 31 Paesi nel mondo. Sono invece 123 le realtà che hanno optato per l'utilizzo della sola piattaforma digitale.