Niente sagre? La Festa della Polenta si fa nei ristoranti

Niente sagre e feste. La norma dell'ultimo Dpcm Conte non ferma il Festival della Polenta di Storo, che fino alla fine di ottobre animerà i ristoranti della valle. Un'edizione speciale alla quale gli organizzatori avevano pensato da tempo non sospetti: il festival, infatti, è in corso dall'1 ottobre. Regina della tavola è lei, la polenta fatta con l'oro giallo della valle: il mais di Storo e della Valle del Chiese.

La polenta, ovviamente, viene servita in diverse versioni a seconda delle ricette locali e della fantasia degli chef: polenta carbonera, polenta di patate, polenta macafana, polenta e cervo, polenta e spezzatino, polenta e salmerino, polenta e lumache ma anche pizza, pasta, dessert e preparati da forno.

Ecco i ristoranti che hanno aderito alla proposta:

Agritur La Polentera

Hotel Aurora

Hotel Condino

Ristorante Malga Caino

Rifugio Lupi di Toscana

Borel Hotel

Albergo Ginevra

Affittacamere Miravalle

Rifugio Pont'Arnò

Albergo Serena

Hotel Trento

Ristorante pizzeria Alpino

Hotel Milano

Locanda Ridevert

Ristorante pizzeria La Contea

Durante il periodo del “Festival della Polenta” approfitta dello SCONTO DEL 20% da utilizzare presso la Famiglia Cooperativa Valle del Chiese sull'acquisto di prodotti Agri ’90