Trekking urbano al Doss Trento illuminato

Le visite guidate organizzate dall’Azienda per il Turismo ora si estendono anche al di fuori delle virtuali mura cittadine grazie all'illuminazione del Mausoleo ubicato in cima al Doss Trento, al fine di valorizzarlo.

Per dare maggiore rilievo a questa novità la stessa APT ha organizzato un trekking urbano gratuito su prenotazione obbligatoria, nelle prossime due domeniche (13 e 20 dicembre), che prenderà il via alle ore 14.30 dal Piazzale Divisioni Alpine, e porterà i partecipanti, condotti da una guida turistica dell’Associazione Guide del Trentino, a conoscere meglio il Doss Trento, e, in seguito il borgo di Piedicastello con un passaggio davanti alla Chiesa di S. Apollinare. La partecipazione sarà limitata a gruppi composti da una ventina di persone e per questo è, come già accennato, richiesta la prenotazione, che si attiva telefonando al numero 0461.216000 entro le ore 18 del giorno prima. È importante dotarsi di scarponcini e abbigliamento adatto, il trekking naturalmente si svolgerà in sicurezza e nel pieno rispetto di tutte le norme anti-contagi