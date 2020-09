Chicco sorriso 2020, la campagna admo che dona speranza di vita

La campagna di raccolta fondi di Admo Trentino Chicco Sorriso arriva alla sua tredicesima edizione. La manifestazione, che solitamente si tiene la terza domenica di maggio, ha subito uno slittamento a causa dell’emergenza Covid-19, ma con grande entusiasmo i volontari dell’associazione torneranno sabato 19 settembre in 39 punti vendita Coop e Famiglia Cooperativa con le dovute precauzioni nell’interesse della sicurezza di tutti.



Negli stand di Admo Trentino, che saranno situati all’esterno dell’ingresso dei punti vendita aderenti, sarà possibile trovare il riso carnaroli dell’azienda Riccò di Trevenzuolo (VR), accompagnato da un campione di brodo di alta qualità Bauer. Chiunque vorrà, con una donazione in cambio del riso, potrà contribuire direttamente ad aumentare il numero dei potenziali donatori di midollo osseo, speranza di vita per quei malati in attesa di trapianto.



Purtroppo la pandemia non ha arrestato la diffusione dei tumori del sangue ma ha reso complicata, se non impossibile, l’attività di sensibilizzazione di Admo Trentino alla donazione di midollo osseo. Da 28 anni, Admo Trentino informa i giovani su come diventare speranza di vita per un malato di leucemia o di altre malattie onco-ematologiche: un impegno importante e costante che ha permesso all’associazione di superare la quota di 10.500 iscritti. Nonostante le difficoltà nel reclutamento di nuovi donatori dettate dall’emergenza, il laboratorio Hla del Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale di Trento, con il supporto della segreteria di Admo che effettua le chiamate ai donatori, non si è mai fermato nella sua attività di tipizzazione (il prelievo di sangue che permette all’aspirante donatore di essere inserito nel registro dei donatori di midollo osseo nazionale), distinguendosi nel panorama nazionale e riuscendo a mantenere i numeri degli anni precedenti. In pieno lock-down, ci sono stati ben due donatori effettivi che hanno donato il midollo osseo a due malati in attesa di una nuova vita.



Le analisi genetiche indispensabili per l’iscrizione di un donatore nel registro nazionale, tipizzazioni, possono essere eseguite esclusivamente da laboratori certificati ad alta risoluzione con un aumento notevole di costi per l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Admo Trentino, da molti anni, ha scelto di sostenere economicamente l’Apss e, in particolare, il laboratorio Hla del Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale dell’Ospedale Santa Chiara di Trento.



Nel 2019, grazie alla campagna Chicco Sorriso e alle altre campagne di raccolta fondi (Una Colomba per la Vita e Un Panettone per la Vita), Admo Trentino ha devoluto 85.000 euro suddivisi tra borse di studio e acquisto di attrezzature. L’associazione, inoltre, sostiene l’Azienda Sanitaria mettendo a disposizione la sua segreteria per effettuare le chiamate agli aspiranti donatori così da fissare un appuntamento per la tipizzazione in base alle disponibilità comunicate.



Per informazioni:

info@admotrentino.it

0461 933675



I punti vendita Coop e famiglia Cooperativa dove sarà possibile trovare lo stand di Admo Trentino sono i seguenti:



TRENTO

Supermercato SAIT - Via Solteri 43

Supermercato SAIT - P.zza Lodron 28

Supermercato SAIT - Via Menguzzato 85

Supermercato SAIT - Piazza Cantore 30

COGNOLA - Famiglia Cooperativa Povo - Piazza dell’Argentario 6

POVO - Famiglia Cooperativa Povo - P.zza Manci 8

RAVINA - Supermercato SAIT - Via Herrsching



ARCO

COOP Consumatori Alto Garda - Via Negrelli 22 - Vigne di Arco



AVIO

Famiglia Cooperativa Vallagarina - P.zza Roma 5



BORGO VALSUGANA

Supermercato SAIT - Corso Vicenza 4/A



BOSENTINO

Famiglia Cooperativa Vattaro e Altipiani - Via Pozze 2/B



CALDONAZZO

Famiglia Cooperativa Alta Valsugana - Via Marconi 28/A



CARANO

Famiglia Cooperativa Cavalese - Via Nazionale 18



CASTELLO TESINO

Famiglia Cooperativa Castello Tesino - Via Dante 35



CELLEDIZZO

Famiglia Cooperativa Vallate Solandre - Via Riva 57



CINTE TESINO

Famiglia Cooperativa Castello Tesino - Piazza Plebiscito 17



CIVEZZANO

Famiglia Cooperativa Perginese - Via Murialdo 1/A



CLES

Famiglia Cooperativa Castelli d'Anaunia - P.zza Bertolini 7



DORSINO

Famiglia Cooperativa Brenta Paganella - Piazza Municipio



DRO

COOP Consumatori Alto Garda - Strada Gardesana Occ. 23/C



GRIGNO

Famiglia Cooperativa Bassa Valsugana - Via Vittorio Emanuele 67/A



LAVARONE

Famiglia Cooperativa Lavarone - Via Dante 2



LAVIS

Supermercato SAIT - Via Degasperi 2



LEVICO TERME

Famiglia Cooperativa Alta Vasugana - Via Casotte 6



MALE'

Famiglia Cooperativa Male' - Via IV Novembre



MEZZOCORONA

Famiglia Cooperativa Königsberg - Via Romana 16



MOENA

Famiglia Cooperativa Moena - Strada de Prealon 26



PERGINE VALSUGANA

Famiglia Cooperativa Perginese - P.zza Gavazzi 6



PIEVE TESINO

Famiglia Cooperativa Castello Tesino - Via Brigata Abruzzi 3



PINZOLO

Famiglia Cooperativa Pinzolo - P.zza A. Collini 6



PONTE ARCHE

Famiglia Cooperativa Terme di Comano - Via Prati 13



PREDAZZO

Famiglia Cooperativa Val di Fiemme - Via C. Battisti 21



RIVA DEL GARDA

COOP Consumatori Alto Garda - Centro commerciale Blue Garden



ROVERÉ DELLA LUNA

Famiglia Cooperativa Roveré della Luna - Via Rosmini 3/B



ROVERETO

Supermercato SAIT - P.zza N. Sauro 19/A



SAN LORENZO IN BANALE

Famiglia Cooperativa Brenta Paganella - Frazione Berghi 46



STORO

Famiglia Cooperativa Valle Del Chiese - Via Conciliazione 22



TUENNO

Famiglia Cooperativa Castelli d'Anaunia - P.zza Alpini 24



VIGOLO VATTARO

Famiglia Cooperativa Vattaro e Altipiani - Via Vittoria 24