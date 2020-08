Gioco dell'Oca vivente nei castelli trentini

agosto, ore 15.30

ogni pomeriggio, una sede diversa

L'attività, ispirata al tradizionale "Gioco dell'Oca" e in una nuova versione progettata nel rispetto delle norme anti Covid19 propone un momento iniziale in giardino dove le squadre familiari si possono sfidare in un 'percorso' tra i castelli del territorio trentino, lasciandosi affascinare da misteriose storie e leggende.

Alcune tappe forniscono sollecitazioni e indizi per scoprire le varie sedi del museo, che possono essere poi esplorate autonomamente dalle famiglie con l'ausilio di una mappa.

Castel Beseno

tutti i martedì di agosto

Castello di Stenico

tutti i mercoledì di agosto

Castel Thun

tutti i giovedì di agosto

Castello del Buonconsiglio

mercoledì 5 agosto

lunedì 10 I 17 agosto

venerdì 14 I 21 I 28 agosto

tariffa: 8,00 € a nucleo familiare

info e prenotazioni

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - posti limitati

online (selezionare la sede + la data + cliccare su 'visualizza attività - prenotare l'attività con il numero dei componenti della famiglia + l'ingresso al castello alle ore 16.30 per i componenti della famiglia)

telefonica: Servizi educativi del museo_ tel. 0461 492811 lun>ven 9>13 e 14>16