A San Michele all'Adige c'è Agrifamily d'autunno

Sabato 24 ottobre, il Distretto Famiglia Rotaliana Königsberg propone un pomeriggio durante il quale bambini e genitori possono cimentarsi in numerosi laboratori, tutti “a misura di famiglia”, all’interno di realtà da sempre attente alle famiglie.

Il Museo ospita diversi laboratori didattici proposti da enti e associazioni family friendly della Piana Rotaliana: sale espositive e aule didattiche accolgono le famiglie in sicurezza con attività che spaziano tra creatività, danza, scienza, musica e molto altro.

La Cantina Endrizzi di San Michele apre le sue porte con una passeggiata tra vigne e botti rivolta a tutta la famiglia.

L’Unione Sportiva Dilettantistica Garibaldina, al campo sportivo di San Michele, “da un calcio al COVID” attraverso l’avvicinamento dei più piccoli al mondo calcistico.

Mentre alla Floricoltura Roncador di Mezzolombardo le famiglie si possono cimentare in un laboratorio creativo.

L'iniziativa si svolge nel rispetto delle normative vigenti in materia di Covid-19.

È necessario indossare la mascherina.

A tutti i partecipanti di Agrifamily d'autunno, in qualsiasi delle quattro sedi, sarà dato un simpatico regalo.

Per tutte le attività è necessaria la prenotazione.





Programma:



MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA

San Michele all'Adige, via E. Mach 2, t. 0461 650314



Orario: 14.00-18.00



• "UN AUTUNNO A COLORI: laboratorio di frottage"

a cura dei Servizi educativi del Museo

Età consigliata: dai 5 anni - Durata: 30 minuti

• "TRASFORMIAMO I CEREALI CON IL MASTRO BIRRAIO"

a cura del Birrificio artigianale Nero Brigante

Età consigliata: dai 5 anni - Durata: 30 minuti

• "CREIAMO UNA CASA PER I NOSTRI PICCOLI AMICI CON LE ALI con Stefano Delugan

E LA DECORIAMO con Antonietta Zeni"

a cura del Circolo ACLI di Grumo e San Michele all'Adige

Età consigliata: dai 5 anni - Durata: 1 ora per la costruzione e 30 minuti per la decorazione

• "BALLA CON ME: pillole di danza da condividere in famiglia tra hip hop e danze latino americane"

a cura di GDS Ritmomisto

Età consigliata: dai 5 anni - Durata: 30 minuti

• "VIAGGIO CREATIVO PER CONOSCERE PARASSITI E PATOGENI DELLA NOSTRA GRICOLTURA"

a cura della Fondazione Edmund Mach

Età consigliata: 5-10 anni - Durata: 30 minuti

• "CIBO, BATTERI, SALUTE... la fermentazione fuori e dentro di noi"

a cura della Fondazione Edmund Mach

Età consigliata: dai 6 anni - Durata: 30 minuti

• "NATURALMENTE AUTUNNO: laboratorio di pittura su materiale naturale"

a cura del Nido Ciripà

Età consigliata: 0-6 anni - Durata: 30 minuti

• "CHIACCHIERE MUSICALI IN FAMIGLIA: improvvisazioni sonore con oggetti e strumenti musicali"

a cura delle scuole musicali Guido Gallo e Celestino Eccher

Età consigliata: 0-99 anni - Durata: 30 minuti

Prenotazione obbligatoria 0461 650314 (è necessario scegliere in fase di prenotazione i laboratori a cui partecipare)





CANTINA ENDRIZZI

San Michele all'Adige, Loc. Masetto 2, t. 0461 650129

Orario 14.00-16.00

• "ESPLORIAMO IL MASETTO: ATTRAVERSO LA NATURA, LA STORIA E IL VINO": passeggiata tra le vigne e le botti della cantina storica con un piccolo rinfresco con bibite analcoliche per i ragazzi e un calice di Trentodoc per i genitori.

Prenotazione obbligatoria: Vinoteca Endrizzi 0461 662672 - vinoteca@endrizzi.it





USD GARIBALDINA - CAMPO SORTIVO DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

(in caso di maltempo l'attività si svolge al palazzetto dello sport adiacente)

Orario 14.00-15.30

• "UN CALCIO AL COVID": giochi e percorsi motori per avvicinarsi divertendosi al mondo del pallone

Prenotazione obbligatoria: 338 7587249 - bruno.fontana@hotmail.it





FLORICOLTURA RONCADOR VALENTINO

Mezzolombardo, via Trento 57, t. 0461 602443

Orario: dalle 15.00

• "LUCI D'AUTUNNO" con La Coccinella: laboratorio creativo per la costruzione di piccoli mondi sospesi, tintinnanti e profumati, per salutare l'autunno e i suoi colori

Prenotazione obbligatoria: press@hubtrenino.it