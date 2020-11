La Confcommercio: "A Natale non acquistate online, fate vivere il negozio vicino a casa"

Fai vivere la tua comunità, acquista nei negozi sotto casa: questo lo slogan della Confcomercio trentina per "salvare" il Natale della vendita al dettaglio. Niente acquisti online, ma acquisti intelligenti e utili nei negozi della città e dei paesi. Una campagna alla quale si affianca quella del Comune di Trento che ha lanciato l'hashtag #iospendoatrento. Tutto ciò tenendo conto delle norme anti-covid provinciali, che consentono ad un solo componente per nucleo familiare di entrare in negozi e supermercati, e della nuova ordinanza che ha decretato la chiusura domenicale di tutte le attvità commerciali con forti limitazioni anche il sabato e nei giorni prefestivi.

"Ci sono acquisti che fanno la differenza, dateci la forza per continuare, ve lo chiediamo con il cuore": è l'appello contenuto in un post dell'Associazione Commercianti al Dettaglio del Trentino, rivolto direttamente ai consumatori. L'acquisto online, invece, può risultare utile per quanto riguarda le consegne a domicilio, proprio per questo la Confcommercio trentina ha realizzato un'app gratuita con tutte le informazioni sugli esercizi commerciali che sono tornati a fare consegne direttamente a casa del cliente.