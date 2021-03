Commercianti, ristoratori, estetisti e parrucchieri in protesta: #lasciatecilavorare

Esasperati, dopo oltre un anno di chiusure un gruppo composto da commercianti, ristoratori, albergatori, parrucchieri e estetisti sono tornati a protestare in piazza a Trento. Nella mattinata di lunedì 29 marzo, un gruppo di persone che lavorano in alcuni dei settori più penalizzati dalle restrizioni, si è riunito in piazza Dante per protestare contro le chiusure. Restrizioni che sono costate loro grosse perdite e che hanno messo in ginocchio le loro aziende.

La protesta, accompagnata da cartelli e dall'hashtag #lasciatecilavorare, sarebbe arrivata anche all'interno del palazzo della Provincia. Pare infatti che qualche commerciante che ha preso parte alla protesta sia entrato nell'edificio con la speranza di parlare con il presidente Maurizio Fugatti. Un'altra protesta è in fase di organizzazione e si terrà venerdì 2 aprile, sul piazzale Zuffo.

Il 7 aprile ci sarà un nuovo provvedimento, ma anche se il Trentino passasse in zona arancione, le restrizioni rimarrebbero comunque molto forti anche se, come precisato nelle Faq del governo sulle zone arancioni, in quella classificazione non sono previste limitazioni alle categorie.