Giovani e disoccupati per la stagione agricola: ad oggi 2.000 adesioni

Corsa contro il tempo per "salvare" la raccolta mele e la vendemmia, in risi per la carenza di manodopera dall'estero. La Provincia ha messo in campo una campagna pubblicitaria ad hoc per coinvolgere giovani e percettori di ammortizzatori sociali.

Una norma del Decreto Rilancio stabilisce che chi è percettore di cassa integrazione per i mesi del lockdown o reddito di cittadinanza può comunque stipulare un contratto in agricoltura fino a 30 giorni lavorativi e fino a 2.000 euro di compenso, senza che ciò vada ad incidere sui diritti acquisiti.

Le adesioni ricevute, spiega una nota della Provincia, sono già quasi 2.000. Per iscriversi è necessario compilare il form di candidatura seguendo le indicazioni fornite sul sito di Agenzia del Lavoro (www.agenzialavoro.tn.it). La candidatura sarà segnalata agli imprenditori agricoli in cerca di personale e consentirà di effettuare dei colloqui di lavoro.