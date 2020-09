Trento prima città d'Italia per aumento dei prezzi

Trento di nuovo prima: questa volta, purtroppo, non si parla di qualità della vita o ambiente urbano ma di rincaro dei prezzi. Secondo l'annuale rapporto dell'Unione Nazionale dei Consumatori il capoluogo trentino è in testa alla classifica delle città italiane per l'inflazione più alta, scalzando il primato storico della vicina Bolzano.

L'aumento registrato è dello 0,7%, ma è appunto il più alto d'Italia. Significa, per una famiglia media, pagare 163 euro in più all'anno per gli stessi prodotti e servizi. Bolzano quest'anno è al secondo posto, con un aumento dello 0,5% pari a 159 euro in più, mentre al terzo posto si piazza Perugia, con 119 euro in più. La città dove si è registrato l'aumento più basso è Napoli dove, con lo 0,3% di inflazione, una famiglia spenderà "solo" 66 euro in più dell'anno scorso.