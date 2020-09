Viabilità, rimane chiusa la SS45 bis: l'invito dei vigili del fuoco

Rimane chiusa al traffico ancora per qualche ora la Ss 45 bis che collega Riva del Garda a Limone, a seguito della frana che si è abbattuta venerdì 25 settembre, sul tratto di strada vicino alla centrale idroelettrica.

Le operazioni di verifica e messa in sicurezza sono ancora in atto e la previsione dei vigili del fuoco rivani è quella di riuscire a riaprire la strada al traffico tra il tardo pomeriggio e la sera.

La riapertura verrà comunicata dalle forze impiegate in zona e la richiesta da parte dei vigili del fuoco è quella di non sovraccaricare le utenze telefoniche della caserma per questo intervento che è ancora in atto.