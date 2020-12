Valanga in Lagorai: il Soccorso Alpino sorvola la zona con l'elicottero

Valanga sulle montagne del Lagorai. Gli accertamenti da parte del Soccorso Alpino, fortunatamente, sembrano escludere il coinvolgimento di persone. L'allarme è partito a mezzogiorno, circa, di giovedì 17 dicembre. La valanga è scesa dal versante sud di Cima Ciste, sopra Telve. Sembra che il distacco sia stato così grande da essere visibile dalla valle. Immediatamente il coordinatore dell'area operativa del Trentino orientale ha attivato l'intervento dell'elisoccorso, con a bordo un'unità cinofila che nel periodo invernale è sempre presente alla base del Nucleo elicotteri di Trento.

Una volta saliti in quota gli operatori hanno visto che c'erano ancora alcuni piccoli scorrimenti in corso e non è sembrato prudente far atterrare la squadra. La bonifica è stata eseguita in volo tramite l'artva in dotazione all'elisoccorso, che ha dato esito negativo. Nel frattempo dall'elicottero sono state avvistate due persone non molto distanti dalla zona del distacco. Una volta raggiunte, hanno confermato di non aver visto altri alpinisti in zona. Inoltre è stato controllato il parcheggio a valle, per escludere che vi fossero altri escursionisti.