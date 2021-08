Val di Fassa, precipita per 40 metri: muore giovane alpinista

Stava percorrendo la via Nixverdruss nel gruppo di Roda di Vaèl, in val di Fassa, il giovane alpinista che ha perso la vita nel tardo pomeriggio di giovedì 26 agosto.

Si è concluso intorno alle 20 l'intervento per il recupero del suo corpo senza vita. Il giovane, classe 1996 di Roma, si trovava sulla parte finale della via da primo di cordata quando, probabilmente a causa del cedimento di un ancoraggio, è precipitato per una quarantina di metri. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 da parte della cordata che lo precedeva è arrivata intorno alle 18.45.



Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino settentrionale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero che ha verricellato in parete il Tecnico di Elisoccorso e due operatori della Stazione Centro Fassa. Per l'uomo però non c'era ormai nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Dopo il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata ed elitrasportata in camera mortuaria a Pozza di Fassa.