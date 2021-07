Elicottero in volo per due biker e un escursionista in Val di Fassa

Le chiamate al Nue (Numero Unico per le Emergenze) 112 sono arrivate nella tarda mattinata e in orario di pranzo

Tre gli interventi portati a termine da parte del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino in val di Fassa, nella mattinata di sabato 17 luglio. Le chiamate al Nue (Numero Unico per le Emergenze) 112 sono arrivate nella tarda mattinata e in orario di pranzo, gli operatori del Soccorso Alpino della Stazione Alta Fassa sono rimasti disponibili per il supporto in tutte e tre le occasioni dove è stato necessario sempre l'intervento dell'elicottero.

Il primo intervento è stato richiesto alle 11.20 circa di sabato, per un escursionista che in fase di discesa si è infortunato a un ginocchio in Marmolada, nella zona del rifugio Pian dei Fiacconi, la struttura investita dalla frana di fine 2020. L'elicottero ha recuperato l'uomo e lo ha portato in ospedale a Cavalese per le dovute cure e tutti gli accertamenti.

Poco più di un paio di ore dopo, alle 13.40 circa, è arrivata la richiesta di intervento per una signora tedesca che, in sella a una mountain bike nella zona di Malga do col d'Aura, a una quota di 2000 m.s.l.m circa, è caduta procurandosi un possibile trauma facciale. È intervenuto l'elicottero con l'equipe medica che ha recuperato la donna e l'ha accompagnata all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Un altro intervento è stato richiesto alle 13.45 per un biker caduto su una delle piste del Fassa Bike Park. L'uomo, dopo un salto, è caduto a terra procurandosi diversi traumi. È stato immediatamente raggiunto da tre operatori della stazione Alta Fassa che gli hanno prestato le prime cure e lo hanno poi affidato all'equipe medica atterrata con il tecnico di elisoccorso e l'elicottero lì vicino. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento.