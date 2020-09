Val di Fassa, cade sul sentiero e si ferisce: portata via in elicottero

Tempestivo intervento del soccorso alpino e speleologico trentino in Val di Fassa, alle 12.15 di martedì 8 settembre, per prestare aiuto a una donna scivolata sul sentiero che porta al rifugio Roda di Vaèl. La donna, classe 1944 e residente in provincia di Milano, cadendo si è procurata diverse ferite ed escoriazioni.

Quando è arrivata la chiamata al numero unico per le emergenze 112, il collaboratore dell'area operativa Trentino settentrionale ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Nel frattempo, la rifugista di Roda di Vaèl, che fa parte del soccorso alpino, insieme ai suoi collaboratori ha raggiunto a piedi la donna per accompagnarla al rifugio, che poi è stata trasportata dall'elicottero all'ospedale di Cavalese.