Trento, preso un latitante dopo un anno di indagini

Dopo un anno di indagini, martedì 3 novembre i carabinieri di hanno arrestato un latitante a Trento. L'ininterrotta indagine, messa in atto per rintracciarlo, è stata condotta con tutte le tecniche disponibili e nelle fasi conclusive si è avvalsa anche della collaborazione della polizia locale di Trento. I militari sono stati impegnati in articolati servizi di osservazione e pedinamento, nei luoghi usualmente frequentati dal latitante e dopo un anno di lavoro gli sforzi profusi sono stati premiati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo è F.P. un 30enne senza fissa dimora e pluripregiudicato per reati contro il patrimonio che, dopo essere stato condannato per ulteriori delitti, si è reso irreperibile per oltre un anno. Il cerchio attorno a lui si è chiuso alle 13 di martedì 3 novembre dopo che il personale delle Sezioni Operativa e Radiomobile di Trento lo ha rintracciato nella periferia nord di Trento a bordo di una moto da strada di grossa cilindrata. Controllato dai militari, l'uomo è stato inequivocabilmente riconosciuto e fermato. Il 30enne deve scontare una pena detentiva di un anno e un mese, emessa dal Tribunale di Trento, a settembre dello scorso anno e ora si trova al carcere di Spini di Gardolo, mentre il veicolo, di proprietà di terzi e privo di copertura assicurativa, è stato sequestrato.