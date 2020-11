Trentino giallo, arancione o rosso? Fugatti non esclude niente

Trentino ancora zona gialla, oppure arancione o rossa? Non esclude nessun colore il governatore Maurizio Fugatti, che nella giornata di venerdì 19 novembre ha avuto fino a sera incontri telematici con i ministri Boccia e Speranza. Se l'occupazione di posti letto in terapia intensiva è ancora sotto controllo a preoccupare è il dato dei ricoveri negli altri reparti, principalmente Malattie Infettive, arrivato oltre il 60%. La decisione sarà presa dal Ministero della Sanità nella giornata di venerdì 20 novembre.

"Non è scontato venerdì ci sia un nuovo colore per il Trentino - ha detto Fugatti riferendo della situazione al Consiglio provinciale -. Ci sono dati in peggioramento, nessuno nega la criticità della situazione ma si deve attendere Governo. Ma non c’è la necessità di diventare rossi come poteva esserci nelle scorse settimane, anche se magari il governo ci classificherà lo stesso così. Molto probabilmente avremi notizie in giornata. La Giunta, comunque, analizza i dati e può anche prendere decisioni più restrittive. Questo dipenderà dall'evoluzione della situazione nei prossimi giorni".