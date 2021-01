Il Trentino rimane zona gialla, unico territorio in tutto il Nord Italia

Trentino ancora in zona gialla. Arriva un po' a sorpresa la decisione del ministro Speranza dopo il rischio molto alto di un "cambio colore" più volte prospettato dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. L'ordinanza del Ministero, che prevede tre regioni in zona rossa, nove in arancione e sette gialle, è pronta per essere firmata, parallelamente al nuovo Dpcm di Conte, che contiene nuove regole tra cui il divieto di asporto per i bar dopo le 18 e lo stop agli impianti sciistici fino al 15 febbraio.

L'ordinanza di Speranza: tre regioni in zona rossa e nove in arancione

A sorpresa diventano arancioni Valle d'Aosta ed Abruzzo. Rimangono in zona gialla: Toscana, Sardegna, Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento. Ricapitolando, da domenica 17 gennaio:

In zona rossa: Lombardia, Sicilia, Provincia Autonoma di Bolzano;

in zona arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle D'Aosta, Veneto;

in zona gialla: Basilicata, Campania, Molise, Sardegna, Toscana, Provincia Autonoma di Trento

Nel frattempo anche l'intero Alto Adige da domenica diventerà 'zona rossa' e, come apprende l'AGI da Palazzo Widmann sede della Provincia Autonoma, entro la serata odierna il governatore Arno Kompatscher firmerà una nuova ordinanza provinciale. Stando alle prime informazioni negozi, scuole, bar e ristoranti resteranno aperti probabilmente con qualche modifica negli orari. In conferenza stampa il governatore trentino Fugatti aveva già chiarito che il divieto di spostamento tra regioni, previsto dal Decreto Legge del 13 gennaio (non dal Dpcm) sarà valido anche tra le province di Trento e di Bolzano.