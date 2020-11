Trentino zona arancione? Fugatti: "Si saprà domani"

"Il Trentino potrebbe rimanere in zona gialla, diventare arancione o addirittura zona rossa". A dirlo è il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti in una conferenza stampa trasmessa in streaming nella serata di giovedì 19 novembre (qui i dati del bollettino odierno in Trentino). "E' sempre stato così, non si è mai saputo con largo anticipo - ha detto Fugatti con una vena vagamente critica - quindi domani ritengo che sapremo le scelte del Governo".

Questa la comunicazione a margine di una giornata di incontri con le altre Regioni insieme ai ministri Boccia e Speranza. La richiesta, condivisa dalla Conferenza delle Regioni, è di "snellire", termine usato da Fugatti, i 21 parametri con i quali il Ministero della Sanità decide la fascia di rischio per una regione o una provincia.

"I ministri hanno dato segnali di apertura in tal senso ma non prima del 3 dicembre, giorno in cui scade il Dpcm nazionale - ha commentato Fugatti -. Domani si sapranno probabilmente le scelte del Governo. Diciamo che il Trentino, tra i vari parametri, ne ha alcuni che oggettivamente peggiorano e altri che migliorano, non c'è ancora l'ufficialità l'Iss sta valutando".