Un doppio intervento del Soccorso Alpino apre la settimana: due persone in ospedale

Due gli interventi in montagna del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino per i quali è stato necessario anche l'intervento dell'elisoccorso nella mattinata di lunedì 19 luglio. Il soccorso alpino, il Nucleo elicotteri e il personale sanitario hanno prestato soccorso a un'escursionista e a un biker, infortunatisi nella tarda mattinata.

L'escursionista ruzzolata dal sentiero

La prima chiamata con la richiesta di intervento è arrivata alle 11.20 circa per un'escursionista di Padova scivolata sul sentiero tra rifugio Capanna Cervino e la cima Castellazzo, a Passo Rolle, a una quota di 2100 m.s.l.m. circa. La donna è ruzzolata per una cinquantina di metri, ha riportato diverse escoriazioni e battuto la testa.

Sono stati i compagni di escursione della donna a chiamare il Nue (Numero Unico per le Emergenze) 112. Sul posto sono arrivati due soccorritori della Guardia di Finanza del Passo Rolle. È stato richiesto l'intervento dell'elicottero che ha fatto sbarcare in hovering il tecnico di Elisoccorso e l'equipe medica. Dopo le prime cure, la donna è stata imbarcata e trasportata all'ospedale di Cavalese. Pronti in piazzola c'erano anche gli operatori della Stazione di San Martino di Castrozza, ma il loro intervento non è stato necessario.

Biker cade in pista

Il secondo intervento con l'elicottero, invece, è stato richiesto su una pista del Bike Park di Passo del Tonale, per un biker di San Benedetto del Tronto che si è infortunato nei pressi di località Valbiolo, a una quota di 2200 m.s.l.m.

La chiamata al Nue 112 è arrivata pochi minuti dopo le 12.30. Sul posto sono arrivati gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione di Vermiglio. L'uomo lamentava dei dolori alla schiena e per questo motivo è stato richiesto l'intervento dell'elicottero. Imbarellato in hovering, il biker è stato trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento.