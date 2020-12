Danni da maltempo, linea ferroviaria del Brennero e Statale 12 ripristinate

«Ringraziamo gli uomini della Protezione civile del Trentino, in tutte le sue componenti, per il grande sforzo, l’impegno e la professionalità che stanno mettendo in campo in queste ore difficili» ha affermato il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, che nel primo pomeriggio di domenica 6 dicembre si è recato in località Masi d’Avio dove un piccolo smottamento ha interessato la linea ferroviaria del Brennero e parzialmente anche la statale 12. «Invitiamo la popolazione – ha aggiunto Fugatti – a spostarsi solo in caso d'emergenza, fino a quando la perturbazione non terminerà».

I vigili del fuoco volontari di Ala sono intervenuti nel primo pomeriggio in località Masi d’Avio, al km 329,700 della S.S. n. 12, dove un piccolo corso d’acqua, il Rio delle Morse, è fuoriuscito provocando alcuni smottamenti di terreno che hanno interessato sia la SS12, sia la ferrovia del Brennero, con flussi di acqua e detriti. La circolazione ferroviaria è ripresa poco dopo le 15 in direzione nord e verso le 17 anche in direzione sud.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Trenitalia ed il geologo Mauro Zambotto del Servizio Geologico della Provincia. La situazione è stata posta sotto controllo deviando l’acqua in alcuni fossi e vie di scorrimento. Si sta procedendo, inoltre, a porre dei sacchi di sabbia sul lato a valle della strada statale per impedire eventuali ulteriori deflussi verso la ferrovia.