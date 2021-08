Accoltella un uomo, arrestata una donna per tentato omicidio

L'accaduto nella notte a Pergine Valsugana. L'uomo è ricoverato in codice rosso ma non è in pericolo di vita

Una donna è stata arrestata dai carabinieri nella notte tra domenica e lunedì a Pergine Valsugana con l'accusa di tentato omicidio e omissione di soccorso. Si tratta di una 32enne di origini cubane e da anni residente in Trentino.

Da una prima ricostruzione, tutt’ora in corso di approfondimento, è emerso che poco prima delle 3, la donna sarebbe stata raggiunta presso il bar dove lavora da un 49enne senza fissa dimora, originario della provincia di Taranto, giunto in città da circa un anno e che negli ultimi mesi si sarebbe invaghito di lei, iniziando a molestarla, non curante del fatto che fosse sposata.

Così, dopo essere stata seguita fino a casa ed esasperata dalle insistenze dell’uomo, è uscita dall'abitazione con un coltello, con il quale ha colpito l'uomo con due fendenti alla schiena. Successivamente, sarebbe intervenuto anche il marito: sarebbe stati lui infatti, e non la cubana come riportato in precedenza, a salire a bordo dell'auto, una Dacia Duster, per investire il 49enne, ferendolo gravemente alle gambe e alla testa.

Sono stati i vicini, allertati dalle urla, a dare l’allarme ai carabinieri, che si sono immediatamente portati sul posto e stanno ricostruendo ogni dettaglio, per raccogliere tutti gli elementi utili alle indagini, attraverso testimonianze, evidenze e riprese degli impianti di video sorveglianza della zona, al fine di ricostruire esattamente i fatti.

L’uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato presso l’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è ricoverato. Non è in pericolo di vita. Sul suo conto risultano numerosi precedenti per piccoli reati, commessi anche nei confronti della donna che l’aveva denunciato: in passato, il 49enne era stato aiutato dalla donna e da suo marito, ma poi si era reso responsabile del furto del motorino e del portafoglio della 33enne. Era stato allontanato dal comune di Pergine Valsugana con foglio di via obbligatorio, nonché segnalato per l’affidamento in custodia presso una Rems (Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza).

La donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari, mentre il ferito sarà denunciato in stato di libertà per violazione del foglio di via.