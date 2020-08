Marito e moglie con scarpe inadeguate sul ghiacciaio: lei scivola per 80 metri, lui si blocca impaurito: il salvataggio

Un coppia di escursionisti tedeschi si è trovata in grande difficoltà mentre era sul ghiacciaio di Bocca d'Armi poco sopra il rifugio Alimonta (Dolomiti di Brenta) a una quota di circa 2.700. Marito e moglie indossavano entrambi ramponcini da escursionismo, poco adatti per pendii ripidi con neve dura e ghiaccio come quello che stavano affrontando. Lei è scivolata per un'ottantina di metri; mentre lui si è bloccato e, impaurito e infreddolito, non è riuscito a proseguire.

I due, classe '61 lei e '60 lui, sono stati raggiunti dal soccorso alpino. La donna dopo essere caduta è finita alla base della nevaio ghiacciato, poco lontano dal sentiero, ed è stata raggiunta da alcuni escursionisti che la hanno accompagnata fino al rifugio Alimonta. La chiamata al 112 verso è arrivata verso mezzogiorno.

Il soccorso alpino e speleologico trentino raccomanda di prestare la massima attenzione nella scelta dell'attrezzatura in base all'escursione che si intende intraprendere.

L'elicottero ha recuperato l'uomo, incapace di proseguire in autonomia sul ghiacciaio, per poi soccorrere la signora, la quale scivolando si è procurata ferite e abrasioni. Entrambi sono stati elitrasportati all'ospedale di Tione.