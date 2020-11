Tamponi, arriva l'esercito a Trento e Rovereto: si punta a farne 48 all'ora

Nuovi punti drive through dell'esercito: in Trentino sono due, a Trento ed a Rovereto, e saranno in grado di eseguire fino a 48 tamponi all'ora. Lo riferisce l'Azienda sanitaria provinciale, il cui direttore Pier Paolo Benetollo ha voluto ringraziare i militari per l'aiuto messo in campo, importante contributo nella lotta al contagio.

Come per gli altri drive through l’accesso è su appuntamento, dopo prescrizione del medico di medicina generale con ricetta dematerializzata, attraverso il Cup online o la prenotazione da parte della Centrale covid dell’Apss. Il test viene effettuato restando seduti in macchina. È importante che le persone si presentino puntuali all’ora fissata, portando con sé la tessera sanitaria e indossando la mascherina che andrà abbassata al momento dell’esame per scoprire solo in naso.

Il primo drive through della Difesa, operativo da mercoledì 11 novembre, è a Trento nel parcheggio del PalaTrento in via Fersina in località Ghiaie mentre il secondo, attivo da venerdì 13, sarà allestito a Rovereto nel parcheggio del Follone. Entrambi saranno operativi dal lunedì a sabato dalle 8 alle 14.