Tamponi: ecco dove farli e quanto costano

Tamponi, molecolari o antigenici, gratuiti e a pagamento. Regna il caos ed il Centro di Ricerca e Tutela Consumatori e Utenti del Trentino torna sul tema con una nuova ricognizione, aggiornata al 7 gennaio 2021, delle realtà che offrono tamponi in procincia di Trento. Il tampone gratuito viene offerto dall'Azienda sanitaria su prescrizione del medico, in caso di sintomi o di contatti con una persona positiva. Nelle realtà private i prezzi vanno da 35 euro di un test sierologico agli 87 di un tampone molecolare. L'elenco con i relativi prezzi, stilato dal Crtcu, è disponibile in formato pdf qui: Tamponi dove e prezzi

Come già sottolineato in passato il Centro Consumatori torna a chiedere che sia Apss ad informare con chiarezza i trentini. "I consumatori intasano il numero verde dell’Azienda sanitaria e molti altri chiedono a noi quali siano i canali per effettuare un tampone - spiega Carlo Biasior, direttore del Crtcu - perciò uspichiamo che l’Apss, con la collaborazione di ogni rappresentanza sociale ed economica locale, possa dar vita, a breve, ad una campagna informativa chiara e diretta per tranquillizzare la popolazione”.