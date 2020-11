Val di Sole, taglia l'albero e rimane schiacciato: 67enne soccorso da pompieri ed elicottero

Intervento d'urgenza per un pensionato della Val di Sole, vittima di un grave infortuio mentre lavorava in campagna. Secondo le informazioni raccolte dai carabinieri di Malè l'uomo, 67enne del posto, stava lavorando alla potatura delle piante in un terreno di sua proprietà quando un grosso ramo si è staccato dall'albero e lo ha travolto.

L'incidente è avvenuto verso le 11.30 di martedì 10 novembre nella frazione di Magras. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco locali che con le motoseghe hanno provveduto a liberare l'uomo, schiacciato a terra dal peso del ramo. Contemporaneamente è arrivata anche un'ambulanza. I soccorritori, dopo aver prestato le prime cure all'infortunato, hanno richiesto l'intervento dell'elicottero. Il velivolo in pochi minuti ha raggiunto il luogo dell'incidente, atterrando in un prato vicino. L'uomo è stato caricato a bordo e trasportato all'ospedale di Trento. Si trova ricoverato con una brutta frattura alla gamba, ma le sue condizioni non sono gravi.