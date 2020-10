Sarca in piena: si pensa all'evacuazione di Linfano. Il sindaco: "State lontano dal fiume"

Fiume Sarca in piena per l'ondata di maltempo in corso sul Trentino. Il sindaco di Arco Alessandro Betta lancia l'allarme per possibili esondazioni nella zona industriale di Linfano e conseguenti evacuazioni, ed invita i cittadini a rimanere lontani dalle rive del fiume. AGGIORNAMETO: GARDESANA CHIUSA

"La situazione attuale è molto critica e c’è il rischio concreto di una fuoriuscita nella zona industriale del Linfano. Si sta cercando con i camion di creare un po’ di argine e viene chiusa la strada per poter lavorare in sicurezza. È previsto ancora un aumento e stiamo attendendo l’ondata di piena di cui non sappiamo la portata precisa, e la cosa preoccupa molto perché siamo già al limite" scrive il primo cittadino su Facebook.

"Si stanno valutando quali zone evacuare (eventualmente) e quant’altro, nel frattempo chi ha macchine in garage nelle zone solitamente a rischio, es. Caneve e zone limitrofe al Sarca, meglio cominciare a portarle fuori. Per favore non avvicinatevi alle sponde del fiume. La protezione civile, i VVF e tutti coloro che sono al lavoro in questo momento non possono perdere tempo per allentare i curiosi" conclude Betta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.