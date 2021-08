I vigili del fuoco recuperano un'auto fuori strada

Sempre operativi, anche di domenica, i vigili del fuoco volontari del Trentino sono sempre pronti ad aiutare le persone in difficoltà, nelle emergenze e non solo.

Il Corpo di Roncegno Terme, nella mattinata di domenica 22 agosto, è stato chiamato dalla Centrale di Trento per ricollocare sulla strada un'auto finita fuori strada con la ruota posteriore destra sollevata dal terreno. La posizione non consentiva il rientro autonomo in strada.

Ci hanno pensato i vigili del fuoco di Roncegno a recuperarla e riposizionarla sull'asfalto con tutte e quattro le ruote a terra.