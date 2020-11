Dro, precipita dalla ferrata per 200 metri e muore sotto gli occhi del compagno

Mattinata drammatica sul Monte Casale: una ragazza di 32 anni, residente a Trento, è deceduta dopo essere precipitata alla ferrata Che Guevara, che stava percorrendo insieme al compagno. Il percorso, uno dei più famosi e frequentati del Trentino, è particolarmente lungo, anche se non eccessivamente impegnativo dal punto di vista tecnico. Chi percorre una via attrezzata è sempre agganciato al cordino metallico tramite un doppio moschettone di sicurezza. Sembra che la ragazza sia precipitata nel vuoto tra un passaggio e l'altro.

La giovane alpinista ha perso l'equilibrio cadendo di schiena dalle rocce. Un volo di oltre 200 metri, che non le ha lasciato scampo. Il compagno ha dato immediatamente l'allarme, erano le circa le 11.30. In pochi minuti l'elicottero ha portato sul posto l'equipe medica del Soccorso Alpino. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Dopo il nullaosta delle autorità, la salma è stata ricomposta e verricellata a bordo dell'elicottero, con il supporto di due operatori della Stazione Riva del Garda del Soccorso Alpino.