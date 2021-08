Mucca finisce in un ruscello: recuperata con l'elicottero dai vigili del fuoco

Era finita in un ruscello in Val Senales, la mucca salvata dai vigili del fuoco di Certosa nella giornata di martedì 17 agosto. Al momento dell'intervento erano presenti sul posto anche il proprietario dell'animale e il veterinario per le cure del caso.

Una storia a lieto fine che ha visto la mucca essere imbragata e sollevata con l'ausilio dell’elicottero delle emergenze, per poi essere riportata in un luogo sicuro dove tornare a pascolare.