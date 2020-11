Addio a Piergiorgio Cattani: giornalista, intellettuale, esempio di coraggio per tutti

Addio a Piergiorgio Cattani. La notizia della scomparsa del noto intellettuale, giornalista, politico, animatore del dibattito culturale e sociale, lascia nel lutto l'intera comunità trentina. Cattani aveva 44 anni, era direttore di unimondo.org, editorialista di Questo Trentino, autore di saggi e riflessioni sulla politica e sulla società. Era membro del Consiglio d'amministrazione del Muse e del Comitato editoriale de Il Margine. E' stato in politica dapprima con il PD di Nicolettipoi come co-fondatore di Futura insieme a Paolo Ghezzi, partito con il quale si era candidato anche alle recenti comunali.

"Attesa costante dell'impossibile": l'ultimo saluto all'amico Ghezzi

Affetto fin da bambino da una patologia altamente invalidante che lo costringeva a muoversi in carrozzina, Cattani era un esempio di combattività e tenacia. Non si contano i messaggi di cordoglio, i ricordi, le riflessioni sul suo esempio di vita pubblicate su Facebook da chi lo ha conosciuto. L'amico, compagno di partito e di tanti progetti culturali, Paolo Ghezzi, ha pubblicato l'ultimo messagio inviatogli da Cattani, una citazione da un saggio di critica letteraria su Baudelaire: “Coloro i cui desideri hanno la forma delle nuvole sono mutevoli, fuggitivi, leggeri. Il viaggio per loro è necessità: non conoscenza, ma impulso, non esperienza, ma attesa costante dell’impossibile. … Sul loro desiderio – che è il desiderio di chi culla il proprio “infinito sul finito dei mari” – si commisura lo scarto che ogni viaggio rivela tra l’attesa e l’evento, tra il sogno senza confine e il limite, tra la rappresentazione del mondo e l’esperienza del mondo” (Antonio Prete, I fiori di Baudelaire, Donzelli 2007, p. 42). Mi piacerebbe essere così".

Il cordoglio del sindaco e del governatore

Lo ricorda il sindaco di Trento Franco Ianeselli: "Ci sono persone che pensi debbano esserci per sempre. Piergiorgio Cattani era una di queste persone. Fragile eppure sempre presente. Un guerriero gentile. Intelligente, spigoloso, stimolante. Abbiamo discusso tanto e oggi mi rimane dentro quel suo aver compreso fino in fondo quanto fosse importante restare uniti". Un messaggio di cordoglio e ricordo personale arriva anche dal Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti: “Ciascuno di noi ha le proprie idee, i propri ideali ma è il modo con cui le difendiamo e le portiamo avanti che fa la differenza; nel suo caso, non può che suscitare rispetto quella sua intelligente e spesso provocatoria voglia di confronto, come pure il coraggio con cui ha saputo affrontare le difficoltà che hanno segnato fin troppo presto il suo cammino”.