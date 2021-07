Maltempo, giorni di super lavoro per i vigili del fuoco

Le previsioni per i prossimi giorni

L'ondata di maltempo continua a colpire il nord Italia, Trentino compreso. Anche nella giornata di lunedì 26 luglio e nella notte di martedì 27 si sono verificate pioggia e vento. Dalla grandine che ha colpito anche l'Alto Garda, fino agli allagamenti diffusi sul territorio. Sono state tantissime le telefonate con le richieste di intervento arrivate ai vigili del fuoco dei vari Corpi trentini.

La previsione

Nella giornata di martedì 27 luglio, si prevedono ancora rovesci e temporali da sparsi a diffusi, più probabili nelle ore pomeridiane e serali, ma non esclusi anche al mattino. Gli indici di severità sembrano indicare però fenomeni generalmente meno intensi rispetto ai giorni precedenti. Graduale miglioramento a partire da mercoledì: le giornate tenderanno a diventare più soleggiate, anche se rimarrà la possibilità di qualche rovescio o temporale nelle ore pomeridiane.

"Stiamo gestendo tutto quanto sta succedendo a livello temporalesco in questi giorni - ha affermato il vicesindaco di Tento, Roberto Stanchina, durante la conferenza stampa di lunedì 26 luglio -. Abbiamo una particolarità nella zona Acquaviva di Mattarello e la stiamo gestendo insieme al Servizio Bacini Montani della Provincia autonoma. Tutto il resto è regolare, abbiamo fatto pulizia strade laddove andava fatta e ci sono stati interventi per alcune caditoie e altre. La situazione è assolutamente sotto controllo anche per quanto riguarda la parte strade".